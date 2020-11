Nuovo look per Elisa Isoardi che cambia colore ai capelli e forse anche altro (Foto)

Elisa Isoardi ha un nuovo look, un nuovo colore ai capelli che le dona luminosità al viso e un taglio con cui ha alleggerito forse non solo la chioma (Foto). Finito Ballando con le Stelle c’è forse voglia di cambiamento in tante cose per la bella Elisa Isoardi. Ha ringraziato più volte Milly Carlucci e Raimondo Todaro perché grazie a loro ha fatto un grosso lavoro, un bel percorso per se stessa, si è lasciata andare, il risultato di una terapia che non ha dovuto nemmeno pagare. Ieri ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno aveva raccontato dei suoi vari tagli ai capelli, di quando li ha tagliati corti perché voleva mostrare che era forte, voleva mostrarlo a tutti e soprattutto a se stessa. Questa volta non ha avuto bisogno di un taglio corto, il suo hair stylist si è limitato ad alleggerire la chioma ma ha lavorato molto sul colore.

ELISA ISOARDI QUASI BIONDA

Ha chiesto ai follower se fosse il caso di dare un taglio ma non l’ha fatto del tutto, sta benissimo con i capelli lunghi così come le dona molto il nuovo colore. Di sera la passeggiata con Zenit poi le coccole a letto con zia Gabriella, i pochi amici che le sono rimasti accanto sempre e cosa farà adesso Elisa Isoardi?

Cosa bolle in pentola per lei dopo il successo di Ballando con le Stelle? Per il momento nulla ma è ancora troppo presto. Più del suo quarto posto in coppia con Raimondo Todaro ha vinto la sua trasformazione, la forza di mostrarsi. Intanto, promette nuove ricette a chi segue il suo profilo social mentre non dice più nulla del suo maestro di danza. Dicono che hanno litigato.

Tutti si aspettavano di rivederli insieme o vederli fuori dagli studi e dalle sale prove dopo la finale di Ballando con le Stelle.