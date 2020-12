Diletta Leotta che look ma senza mascherina c’è una pioggia di critiche (Foto)

Sempre in gran forma e con look che incantano, Diletta Leotta però ha fatto un errore, senza mascherina, così è stata pizzicata dai paparazzi. La rivista Chi ha pubblicato le foto e la conseguenza è stata una valanga di critiche. Quindi tanti apprezzamenti per Diletta Leotta ma anche una bella polemica. E’ a Milano e non ha la mascherina, anche se cammina da sola, intorno non ha nessuno e sta per entrare in macchina con l’autista. Il volto scoperto è bellissimo ma dai personaggi famosi ci si aspetta solo il buon esempio. Si sarà magari anche resa conto che c’erano i fotografi ma in un attimo di distrazione addio mascherina. La conduttrice di Dazn e speaker radiofonica di Radio 105 era diretta allo stadio San Siro, i suoi fan ricorderanno quel look ma intanto le foto senza mascherina superano la bellezza. Minigonna, stivali neri ma il resto dell’outfit punta sulla camicia da collegiale.

DILETTA LEOTTA FIDANZATA O NO CON DANIELE SCARDINA

E’ single o è tornata con Daniele Scardini? Una storia d’amore bellissima arrivata a un passo dalle nozze e invece è finito tutto nonostante il pugile abbia più volte dichiarato il suo amore per la giornalista sportiva. Sembrava ci fosse stato un ritorno di fiamma ma è Scardina ad avere smentito tutto. Tra loro non c’è nessun altro, nessun nuovo amore per entrambi, quindi i fan della coppia continuano a sperare.