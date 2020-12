Disavventura notturna per Elisabetta Gregoraci costretta a chiamare i pompieri

L’avevamo lasciata con il suo abito rosso nella diretta del Grande Fratello VIP 5, la ritroviamo sul pianerottolo di casa sua alle prese con la porta di casa che non si apre! Dalla porta rossa del GF VIP alla porta di casa sua: Elisabetta Gregoraci ha raccontato in diretta sui social una piccola disavventura di cui è stata protagonista. La concorrente del GF VIP ieri, stava facendo una diretta con Enock e Francesco Oppini. Quando è arrivata davanti alla porta di casa ha però avuto un problema: non riusciva ad aprirla. La conduttrice ha scherzato sui social, chiedendo anche aiuto a chi la stava seguendo ma alla fine si è dovuta arrendere. A salvarla intorno alle 3 di notte ci hanno pensato i pompieri intervenuti per aprire la sua porta!

ELISABETTA GREGORACI BLOCCATA FUORI DI CASA: LA PORTA NON SI APRIVA

La Gregoraci ha raccontato tutti sui social:

Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì.No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre.Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi. Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. – ha continuato Elisabetta Gregoraci – Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre.

Tutto è bene quel che finisce bene:

Adesso sveglio qualcuno e mi faccio aprire dalla portiera. Però si arrabbia sono le 2 e mezza di notte. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?

La disavventura si è conclusa con l’arrivo dei pompieri e con la solita tazza di latte e biscotti che Eli mangia prima di andare a dormire!