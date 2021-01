Barbara d’Urso grande assente in tv torna sui social molto ringiovanita e piovono critiche

E’ lei la vera grande assente di questo 2021! Tutti i programmi si sono riaccesi, le reti hanno ripreso la classica programmazione ma per Barbara d’Urso, il nuovo anno riprenderà domenica. La rivedremo infatti prima nel salotto di Domenica Live, con una nuova puntata il 10 gennaio 2021 e poi la ritroveremo anche in prima serata, con Live-Non è la d’Urso. La conduttrice è ormai rientrata a Milano dopo aver trascorso le vacanze di Natale tra un allentamento e una passeggiata al mare. Sui social la d’Urso ha postato molte immagini dei suoi giorni di “riposo” senza però mai specificare dove si trovasse. Ma sono state le ultime immagini pubblicate sulle sue pagine ufficiali a far discutere. Come sempre sui social si accendono polemiche per tutto, in questo caso per i troppi ritocchi che la conduttrice avrebbe fatto alle fotografie.

Barbara d’urso assente in tv ma sui social ha bevuto un elisir di giovinezza!

Chi ha visto le foto postate sui social fa notare come sia evidente che ci siano stati dei ritocchi alle immagini, soprattutto sul visto che sembra quello di una ventenne, a differenza poi delle mani, che si vedono sempre nella stessa foto, che sono quelle di una signora di 60 anni. Molti fan di Barbara le fanno anche notare che non ci sarebbe nessun bisogno di ritocchi perchè lei è bellissima al naturale e non deve scendere a compromessi con il photoshop!

Tra i commenti più cattivi alle foto della conduttrice di Canale 5: “15 anni in viso e 60 sulle mani… Barbaré, eddai, basta con sta cosa di voler sembrare ragazzine…su….un po’ di dignità.” E ancora: “Ti sei dimenticata di shoppare le mani! Sembri cinese da quanto hai tirato! Ridicola.” Un altro utente su Twitter le scrive: “ma perché?? dove sta il problema di essere una bella donna non più giovanissima per ritoccarsi così? ????.”

Come ben sappiamo la conduttrice vola alto, e non legge i commenti cattivelli di chi la segue sui social. Forse però questa volta i ritocchini alle foto sono stati leggermente esagerati…