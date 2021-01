Cecilia Rodriguez torna al lavoro ma con un look diverso, un taglio ai capelli (Foto)

Un piccolo taglio ai capelli e una nuova piega, Cecilia Rodriguez cambia look e sui social appare con la frangia (foto). Si ammira allo specchio, dopo anni Cecilia Rodriguez ha detto sì alle forbici e si è fatta coccolare dall’hair stylist. Tutto per un nuovo shooting, la sorellina di Belen torna al lavoro, lo rivela a tutti sul suo profilo Instagram, felice che finalmente qualcosa inizia a muoversi. E’ sul set di Casa tua, mostra qualcosa del nuovo progetto, ma davvero poco, anticipa che è molto carino ma non va oltre qualche outfit e qualche scena da mostrare insieme al suo gruppo di lavoro. Arrivano poi le foto con Ignazio Moser, la coppia è inseparabile, la sua famiglia è inseparabile.

CAMBIO IMMAGINE CON FRANGETTA PER CECILIA RODRIGUEZ

Non solo la frangetta per Cecilia Rodriguez ma anche un colore più chiaro per i suoi capelli che asciuga mossi. Il trucco appare perfetto, lei è soddisfatta, anche pronta a posare per le campagne fotografiche in arrivo.

Dopo il lungo lockdown trascorso con Ignazio Moser a Trento e anche dopo la breve separazione adesso tutto sembra davvero perfetto. Solo progetti di lavoro o anche progetti di vita importanti?

Niente ormai sembra sfiorare il suo legame con il figlio di Francesco Moser e Cecilia ha già confidato di sognare una famiglia tutta sua. Ha 30 anni e inizia a pensarci davvero. Intanto, spazio al lavoro, al look che scommettiamo farà tendenza e a ogni giornata di sole in arrivo.

Adesso che Belen è felice accanto ad Antonino Spinalbese anche sua sorella Cecilia è spesso a casa sua, come un tempo. Sui social è Belen a mostrare una tranquilla serata in casa con Ignazio e Antonino sul divano impegnati a seguire una partita di calcio. Le sorelle Rodriguez non potrebbero desiderare di più.