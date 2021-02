Terzo figlio per Caterina Balivo che è tornata in tv dopo la paura (Foto)

Caterina Balivo aspetta il terzo figlio? La rivista Oggi sceglie lei per la copertina di questa settimana. La conduttrice è tornata in tv dopo quasi un anno dal suo famoso addio a Vieni da me. Il terzo figlio per la Balivo è solo un desiderio perché mentre lo dice confida che sono già tanti in famiglia, che la famiglia allargata non è certo semplice da gestire. Un marito impegnato e impegnativo, così Caterina Balivo definisce Guido Maria Brera. Poi ci sono i piccoli Guido Alberto e Cora, il primogenito legatissimo a lei, la piccola più indipendente ma ancora molto piccola. E poi ci sono i figli di Brera, soprattutto la più piccola che spesso è con loro a Roma. Dietro tutto questo c’è stata anche la scelta della Balivo di allontanarsi dalla tv. La paura del covid aveva preso il sopravvento, doveva andare in onda tutti i giorni ma alla rivista confessa che era un impegno di 9 – 10 ore perché lei è anche autrice dei suoi programmi.

E’ PER IL MARITO CHE CATERINA BALIVO HA LASCIATO VIENI DA ME

Il programma andava bene, lei l’ha lasciato, c’era il rischio di perdere l’uomo che amava anche se Brera non le ha mai chiesto di lasciare. Anche la suocera non era d’accordo: per la signora Mirella è sempre stato un errore lasciare la conduzione di Vieni da me, le ha sempre detto che le sarebbe mancato. Di recente però la conduttrice ha confessato che suo marito era fragile, è un soggetto a rischio, avrebbero dovuto vivere separati. Poi c’è anche il discorso della castità: “quarantena sospesa tra castità e recupero degli arretrati” queste le parole che ha usato senza giri di parole.