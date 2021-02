Valentina Ferragni parla del suo gonfiore: “Non sono incinta” (Foto)

Valentina Ferragni stanca di dovere rispondere di continuo alla domanda se è incinta, su Instagram ha chiesto di essere più gentili e ha spiegato il reale motivo del suo gonfiore (Foto). Nessuna dolce attesa per la sorella di Chiara Ferragni, che nelle ultime immagini postate da Firenze con il suo compagno appare un po’ meno magra. C’è chi le consiglia di cambiare lavoro perché non è adatto al suo fisico e chi con semplicità ma forse anche con scarso tatto le chiede se è incinta. E’ con il sorriso che Valentina Ferragni risponde, desidera spiegare che se una donna ha la pancia gonfia è del tutto normale, che ci sono tanti motivi per cui un giorno si è più gonfie di un altro. A lei sta accadendo di prendere peso e di non riuscire a perderlo. Ammette che le piace mangiare ma anche che sta cercando di seguire una dieta. Il problema non lo conosce nemmeno lei fino in fondo, per questo non vuole dire molto, ma racconta dell’insulino resistenza, sarebbe questo il suo problema.

VALENTINA FERRAGNI: “SIATE GENTILI CON IL PROSSIMO, NON GIUDICARE, ASCOLTARE E AIUTARE”

Lei e Luca desiderano un figlio ma in futuro, così come sanno che prima o poi si sposeranno ma per ora non hanno deciso niente. “Se un giorno ho la pancia gonfia è perché sono una ragazza. Tutte abbiamo la pancia gonfia, le smagliature… tutte… non siamo perfette”. Poi racconta che per 5 anni ha preso la pillola e ha smesso tre anni fa ma poi ha dovuto riprenderla per un altro problema. Questi sbalzi forse l’hanno portata ad avere l’insulino resistenza. Forse è questo che le ha portato, come racconta lei, ad aumentare velocemente il peso e a non riuscire a perderlo.