Chiara Nasti in love ma chi è il fortunato? Ben tre pretendenti

Chiara Nasti sembra aver finalmente trovato la persona giusta per lei ma ci sono molti dubbi su chi possa essere l’uomo che riesce a farlo battere il cuore dato che alla sua corte ci sarebbero diversi spasimanti. Sui social, infatti, il calciatore Neymar Junior è stato notato dai fan per i commenti con i cuoricini indirizzati alla bella influencer e si vocifera addirittura che lei gli abbia dato un due di picche…Ma non sarebbe certo l’unico calciatore all’appello. Secondo le voci che circolano sul web Nicolò Zaniolo le avrebbe fatto una sorpresa nel giorno di San Valentino regalandole un mazzo di rose rosse. Ma non finisce qui…Tra gli altri pretendenti illustri ci sarebbe anche Stefano De Martino?

Un nuovo amore nella vita di Chiara Nasti sembra esserci ma non è chiaro chi sia. La bella influencer fa chiarezza ma solo a metà…Vediamo che cosa si dice sui social tra un mazzo di fiori e un gossip rivelato a metà.

Chiara Nasti si affida i social per chiarire i dubbi sui flirt ma fa crescere la confusione

Chiara Nasti, pochissime ore fa, ha aperto un box domande nelle storie di Instagram e i suoi fan si sono scatenati con le curiosità. Per i followers della influencer è stato praticamente impossibile non toccare l’argomento amore e lei ha deciso di rispondere non chiarendo però alcuni dubbi. “Ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me” ha voluto chiarire prima di ogni cosa la Nasti. Chiara non nega certo di aver trovato la persona giusta per lei: “Quando finalmente incontri quella persona che si sforza di stare con te indipendentemente da quanto tu sia difficile, rimani con lui. Resta con lui perché trovare qualcuno che sia disposto a stare con te a tutti i costi non accade tutti i giorni”.

Chiara Nasti impegnata ma con chi? Al momento chiede privacy sull’amore

Se da un lato, la giovanissima influencer ha fatto capire di essere sentimentalmente impegnata, dall’altro ha preferito non svelare con chi. I dubbi tra Neymar, Zaniolo e Stefano De Martino restano insomma. Chi le fa battere il cuore tra i due calciatori e il ballerino? Magari lo scopriremo molto presto. Nel frattempo Chiara Nasti è impegnatissima con i suoi progetti lavorativi e non sembra voler svelare altro sulla sua vita privata.