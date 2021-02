Antonella Clerici nella palestra di casa, si allena ma solo per dovere (Foto)

E’ davvero strano vedere Antonella Clerici che si allena in palestra ma la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sembra avere preso sul serio questo impegno. Una foto postata poco fa sul suo profilo social e la Clerici appare già più in forma con un solo esercizio. Merito del completino nero indossato per allenarsi ma è anche vero che la tv ingrassa; così come è vero che fare esercizio fisico è molto importante. La conduttrice da sempre cerca di tenere sotto controllo il peso con il tapis roulant; ogni giorno cammina per sentirsi meno in colpa, ma quando può fa lunghe passeggiate soprattutto nel suo bosco con Vittorio Garrone e i loro cani. Per la prima volta la vediamo in palestra, è quella della sua casa nel bosco.

ANTONELLA CLERICI SI ALLENA PER MANDARE VIA I CHILI DI TROPPO

E’ molto complicato mettersi a dieta quando si è circondati da piatti golosi ogni giorno; la scelta migliore è proprio quella di fare un po’ di sport. Alle prese con i bicipiti commenta: “Che sacrificio… Dovere NON piacere”. Tra le prime a commentare il suo scatto c’è Michelle Hunziker: “Forza Antooooo”, lei sì che si allena per piacere, da sempre.

“Finalmente una sincera! Io sono come te… quel poco che faccio lo faccio perché lo devo fare e quando ho finito sto in pace con la mia coscienza ma contenta che è finita!” il commento di una follower. Tutti pazzi per la foto di Antonella Clerici in palestra. Tutti la sostengono con tanti commenti ma le fanno anche i complimenti perché anche con qualche chilo in più sta benissimo.

Chissà se domani dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno ci darà qualcosa in più sul suo allenamento. Evelina Flachi vorrebbe facesse un po’ più attenzione anche alla dieta. Scopriremo i risultati nelle prossime settimane. Forza Antonella!