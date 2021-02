Antonella Clerici su Roberta Termali: “La dico io la verità perché io c’ero”

Roberta Termali dalla cucina di casa sua, a Osimo, in provincia di Ancona, è in collegamento con Antonella Clerici, con E’ sempre mezzogiorno.“Roberta è bellissima ed era bellissima, conduceva un programma su Odeon, Forza Italia ma per lo sport, conduceva con Fabio Fazio e Walter Zenga, era il 1987 e ci siamo conosciute lì”. Inizia così la difesa di Antonella Clerici per l’amica di sempre. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno non manda giù certi pettegolezzi e prima di iniziare la sua chiacchierata con Roberta Termali tuona: “Lei per amore ha rinunciato davvero a tutto, questa è la verità e io posso dirlo perché c’ero. E’ una mamma straordinaria”. E’ chiaro il messaggio della Clerici. Se avete seguito gli altri programmi e non solo il Grande Fratello Vip si intuisce benissimo il perché delle sue parole.

ROBERTA TERMALI IN COLLEGAMENTO CON E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

“E’ una mamma di 4 figli maschi. Sei stata bravissima. Andrea l’abbiamo visto tutti nel Grande Fratello con tutte le dinamiche familiari di cui non voglio parlare, ma i tuoi figli sono cresciuti proprio bene”. Roberta ha fatto una scelta di vita che non rimpiange, l’ha fatto per la famiglia, per i suoi figli. Non ha rimpianti ma avrebbe potuto gestire tutto diversamente e non abbandonare del tutto la tv.

“Sono convinta di quello che ho fatto, forse avrei potuto gestire entrambe le cose e non abbandonare tutto, magari lasciare dentro un piedino, cosa che non perdo la speranza di fare un giorno ma i 4 moschettieri sono stati e saranno per sempre la mia vita” è la risposta di Roberta Termali che racconta della sua famiglia allargata, di quanto sia orgogliosa del legame che c’è tra i suoi figli.

Ieri sera il messaggio dei più piccoli al fratello Andrea, ma il legame abbiamo visto che è molto forte anche tra i due figli più grandi. Ha cresciuto i suoi ragazzi con gli stessi suoi valori e oggi è felice di avere accanto l’uomo della sua vita. Non parla di certo male dei suoi ex: “Lui è un uomo fantastico con i valori che cercavo, non che i precedenti non li avessero ma le cose purtroppo non sempre funzionano e non c’è mai la volontà di fallire”.

Roberta Termali vorrebbe tornare in tv ma per fare il suo lavoro non per gossip. “Altro che mio figlio, torno io in pista!”.