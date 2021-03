Giulia Salemi lontana dai social: la sua nonna non è stata bene

Giulia Salemi ha deciso di postare questa mattina delle storie per rispondere un po’ alle tante domande di chi si è chiesto nelle ultime ore dove fosse finita. E si è tolta anche dei sassolini dalle scarpe facendo notare che oltre alla vita sui social esiste la vita vera, quella fatta di persone di cui preoccuparsi. Lo ha voluto specificare spiegando che molti hanno subito pensato che fosse successo qualcosa tra lei e Pierpaolo o che ci fosse dell’altro sotto.

Giulia, che è molto legata alla sua nonna, come ha spesso raccontato anche nella casa del Grande Fratello VIP, ha quindi voluto aprirsi e spiegare di essersi presa del tempo proprio per stare vicino alla sua nonna che negli ultimi giorni non è stata bene.

Giulia Salemi scomparsa dai social? Le sue parole

La bella influencer ha quindi spiegato:

So che sono sparita, come quando uno sparisce partono due filoni: chi si preoccupa perché interessato alla persona e chi spesso fa supposizioni spesso sbagliate. Non sono tenuta a dirlo, però visto che ho condiviso tanto in questi mesi di Casa, volevo semplicemente dire a chi interessa e chi mi vuole bene di stare tranquilli. Semplicemente purtroppo ho avuto un problema familiare e motivo per il quale non sono stata attaccata ad Instagram.

E ha continuato:

Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale e quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari e non quelle da fandom su Instagram. Anche perché ricordiamoci sempre che un rapporto non si basa su un like o un commento, ma sui fatti, per chi avesse dubbi. Tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti. Quindi state tranquilli la nonna sta bene, adesso è a casa, tutto ok. Vi aggiornerò nel caso. Sapete quanto io ho a cuore la mia nonna Giuly, anche perché è l’ultima nonna che mi è rimasta

Che poi a dirla tutta, Giulia non era neppure sparita, aveva solo postato qualche storia in meno rispetto al solito, se ci si deve giustificare anche per questo…Siamo davvero messi male!