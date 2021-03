Elisabetta Canalis si allena con Daniele Scardina pronta per Verissimo (Foto)

Elisabetta Canalis non rinuncia all’allenamento e a Milano sceglie di combattere contro Daniele Scardina per un pieno di divertimento (foto). Niente di meglio di scaricare la tensione con un sano allenamento e se poi i protagonisti sono Elisabetta Canalis e Daniele Scardina la sfida è perfetta. Sul ring la showgirl le suona al campione di boxe che finge di prenderle. Un pugno dopo l’altro e per loro ovviamente le palestre sono aperte. Per niente timida l’ex velina di Striscia la notizia, lo affronta e non concede al pugile nemmeno un attimo di respiro. Lui ovviamente da galantuomo fa da pungiball proteggendo solo il volto. Bellissima la Canalis e da sempre in gran forma, ma in questa versione è anche molto aggressiva. Un look non lasciato al caso per l’incontro che finisce tra le sue storie di Instagram.

ELISABETTA CANALIS CHE LOOK SUL RING MENTRE SI ALLENA CON SCARDINA

Top corto per scoprire gli addominali, leggings leopardati per le gambe toniche, un look perfetto per il ring e per mostrarsi in tutto il suo splendore. Semplice come poche Elisabetta Canalis è già un po’ di giorni in Italia. E’ tornata subito dopo avere ricevuto il vaccino. La motivazione è il lavoro ma Elisabetta è riuscita anche a incontrare la sua famiglia.

Tra uno shooting e l’altro per Elisabetta Canalis non può mancare l’allenamento. Sabato sarà anche ospite di Silvia Toffanin, racconterà al pubblico di Verissimo il suo ultimo periodo, i suoi progetti, la sua vita così lontana da ormai tanti anno dalla sa Italia.

Difficile che ci racconti finalmente cosa sia accaduto invece con Maddalena Corvaglia, l’amica con ci ha condiviso tanto. Tra loro un rapporto spezzato all’improvviso, forse per lavoro, per qualche errore di una della due o per un malinteso.