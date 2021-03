Belen fa il trattamento di bellezza al pancione e racconta della bimba (Foto)

Il pancione di Belen cresce a vista d’occhio, è alla 21esima settimana ma è già un bel pancione di cui ovviamente si prende molta cura (foto). Un trattamento di bellezza al ventre arrotondato per mantenere la pelle elastica, per non avere poi nessun segno della gravidanza dopo il parto. Belen lavora con il suo corpo e sa a quali mani affidarsi. Mentre l’esperta che si occupa sempre di Belen Rodriguez procede con la crema e poi rimuove il tutto, la showgirl racconta della sua bimba. La sente scalciare già da un mese, ogni tanto le arriva un bel calcio. Rilassata sul lettino fa notare a tutti che la sua farfalla, il tatuaggio, è ormai diventato un fenicottero.

BELEN RODRIGUEZ ALLA 21ESIMA SETTIMANA DI GRAVIDANZA

Orgogliosa e felice ha anche mostrato il suo pancione di profilo indossando un abitino stretto. Manca ancora un bel po’ per la nascita della sorellina di Santiago e poi saranno in quattro, felici più che mai. Sia Belen che Antonino Spinalbese non vedono l’ora che Luna Marì nasca ed è incredibile come in meno di un anno tutto sia cambiato nella vita della splendida argentina.

Un anno fa in pieno lockdown c’era Stefano De Martino a casa con lei ma già si intuiva che ci fossero problemi per la coppia. Durante un collegamento con Domenica In Stefano rispondeva imbarazzato alle domande di Mara Venier mentre Belen era in terrazzo a prendere il sole. Erano già in crisi, ha poi confidato la Rodriguez. Adesso tutto è cambiato, c’è un nuovo amore, una famiglia che sta per allargarsi e il futuro che sperano di condividere per sempre.

Per Belen la gravidanza non è uno stato di grazia, non ha mai mentito su questo ma questa volta mostra le sue cruve, il corpo che cambia, la felicità di diventare mamma.