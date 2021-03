Alena Seredova: è bellissima la sua cucina bianca e oro (Foto)

Una cucina grandissima, bianca e oro per Alena Seredova che orgogliosa mostra sui social la sua stanza preferita. Nella foto Alena è in tuta, abbinata al colore candido della sua cucina. L’interno del lavello è dorato, così come la fontana e tanti altri dettagli, una scelta deliziosa per la romantica modella. “Un momento tutto per me, finalmente!” commenta la Seredova che si lascia fotografare in un attimo di relax. E’ evidente che in casa i figli hanno altro da fare, magari la piccola di casa dorme. La bellissima mamma trascorre gran parte del tempo, della sua giornata, con Vivienne, e il suo profilo Instagram è pieno di foto della sua bambina. Certo, mostra la cucina di casa per lavoro, una pubblicità, ma è davvero la sua cucina.

LA CUCINA E’ LA STANZA DEL CUORE PER Alena Seredova

Da sempre per molte famiglie è la cucina il posto del cuore della casa ma in questo ultimo anno lo è anche di più. In pieno lockdown tutti ci siamo ritrovati in cucina per impastare, per preparare qualcosa di buono per la famiglia, anche tutti insieme. “Nelle Instagram stories vi raccontavo che durante questa quarantena tutta la mia famiglia ha passato davvero tanto tempo in cucina, il cuore della nostra casa”. Conferma che in cucina c’è tutto lo spazio che serve, perché loro sono cinque e ne serve un bel po’. “E voi? Qual è la vostra stanza del cuore?”.

Tra le risposte anche quella di Tosca D’Aquino che adora la sua cucina e le promette che appena sarà possibile andrà da lei per cucinare la parmigiana a tutta la famiglia.