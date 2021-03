Alena Seredova festeggia il secondo compleanno in casa (Foto)

Anche per Alena Seredova un altro compleanno da festeggiare in casa e senza amici per colpa di questa maledetta pandemia. Alcune foto pubblicate dalla festeggiata mostrano il compleanno in cucina, momenti semplici e dolci ma quest’anno c’è anche la piccola Vivienne Charlotte. Lo scorso anno Alena Seredova aveva un gran pancione, ieri invece nella sua casa di Torino c’era gli amori della sua vita. Alessandro Nasi e la piccola Vivienne, che è la sua fotocopia, ma ovviamente a festeggiare la mamma anche David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Un pomeriggio bellissimo per l’ex modella che ha seguito i suoi ragazzi nell’arrampicata sulle piante in giardino, poi prima delle foto c’era la pappa per la piccola di casa.

ALENA SEREDOVA FESTEGGIA I SUOI MERAVIGLIOSI 43 ANNI

Una festa di compleanno piena di palloncini per Alena Seredova ma anche pieno di fiori e piante che lei adora. Tra le storie Instagram più scatti per festeggiare con i follower ma la foto scelta è la più semplice e vera. “Noi” scrive Alena mostrando la sua famiglia al completo, i figli e Alessandro Nasi. E’ la sua festa e lei oggi è serena. 43 anni e dopo tanta amarezza di recente ha confidato che ha provato delusione e dolore pazzeschi, che per tanto tempo non ha parlato per proteggere i suoi figli, e ha fatto bene.