Incidente per Tosca D’Aquino: è caduta sulle strade di Roma (Foto)

Una distorsione alla caviglia per Tosca D’Aquino che è caduta sulle strade di Roma, un incidente che ha causato un brutto infortunio all’attrice (foto). E’ sempre pronta alla battuta e all’allegria ma questa volta Tosca D’Aquinio riesce solo a ringraziare ironicamente il comune di Roma. Tutta colpa di una buca sul marciapiede. Assurdo davvero, anche perché, come Tosca D’Aquino sottolinea, indossava le scarpe da ginnastica. Niente tacchi, niente distrazioni, la colpa della caduta è solo di un marciapiede maltenuto. E se al posto di Tosca ci fosse stata una signora anziana? Lei non ha dubbi: sarebbe morta. “E’ scandaloso” commenta mostrando il piede fasciato, la caviglia bloccata da un tutore.

INFORTUNIO PER TOSCA D’AQUINO INCIAMPATA IN UNA BUCA SUL MARCIAPIEDE

“Voglio ringraziare il comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto! Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso! Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica!” è arrabbiata la D’Aquino e ha ragione. Le sue amiche provano a farla sorridere, a darle affetto. Flora Canto promette di arrivare con tante cose buone da mangiare; sono molto legate e infatti poco dopo arriva anche il messaggio pieno d’affetto di Enrico Brignano.

Alena Seredova prova a farla sorridere: “Noooo solo tu riesci…”. Tantissimi i cuori per lei che resta bloccata sul divano di casa con la gamba sollevata e in attesa che passi. Le scrivono Sabrina Salerno, Rossella, Brescia, Nicoletta Romanoff, Roberta Capua, Simona Tabasco, Irene Ferri, Elena Sofia Ricci, Natasha Stefanenko, Maurizio Casagrande, Patrizia Pellegrino. Non c’è dubbio che nel mondo dello spettacolo abbia tantissime amiche. Anche Samuel Peron si preoccupa, dispiaciuto che nei prossimi giorni non potrà incontrarla sulla pista ciclabile.

Monica Leofreddi le conferma che i marciapiedi sono pieni di buche: “Noooo mi spiace Tosca! Mio fratello rotto la rotula per una buca sul marciapiede. Un abbraccio”.