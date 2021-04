L’omaggio di Kate Middleton a Lady Diana nel giorno del funerale di Filippo

Lady Diana è sempre presente, in ogni momento importante per la famiglia reale. E oggi è presente con l’omaggio di Kate Middleton che ha deciso di indossare un gioiello appartenuto anche alla mamma di William ed Harry nel giorno del funerale di Filippo. In realtà si tratta di una collana della collezione della regina, che Diana amava moltissimo, stando a quanto riferiscono i media inglesi. Lontana da William, almeno per l’ingresso in chiesa, Kate ha atteso l’arrivo del feretro nei pressi della cappella per poi entrare dopo la regina Elisabetta, insieme anche a Camilla e alla moglie del principe Edoardo.

L’omaggio di Kate Middleton alla principessa Diana nel giorno dell’addio a Filippo

Kate Middleton, ha sempre avuto un ottimo rapporto con il principe Filippo. E oggi commossa, vestita di nero, l’abbiamo vista molto molto provata, anche se parte del viso, era coperta dalla mascherina; Kate indossava le perle della Regina abbinate a orecchini di perle a goccia – entrambi della collezione personale di Sua Maestà – con un copricapo nero e un cappello a scatola con velo a rete mentre arrivava a Windsor insieme al marito, il Principe William.

La collana girocollo di perle giapponesi è stata indossata da Kate per la cena per il 70 ° anniversario di matrimonio della regina e del principe Filippo al Castello di Windsor nel 2017 e dalla sua defunta suocera, la principessa Diana nel 1982.

La regina prestò la collana a Diana, che amava le perle, per un banchetto offerto dalla regina Beatrice e dal principe Claus dei Paesi Bassi a Hampton Court Palace durante la visita della famiglia reale olandese nel Regno Unito – uno dei suoi primi impegni reali un anno dopo il suo matrimonio con il Principe Carlo.

La regina ha chiesto che il girocollo di perle giapponesi a quattro file fosse realizzato con “le migliori perle coltivate” che erano un dono del governo giapponese. La collana ha quattro fili di perle con un fermaglio centrale a diamante ricurvo.

Nel giorno del funerale di Filippo, Kate Middleton ha indossato un elegante abito nero Roland Mouret da £ 1.605 con scollo asimmetrico, lo stesso che indossava per il Festival of Remembrance della Royal British Legion nel 2018.