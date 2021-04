Meghan Markle in jeans col pancione e in braccio ha il piccolo Archie

Il piccolo Archie tra le braccia e un meraviglioso pancione per Meghan Markle che sta per dare alla luce la sua bimba. E’ la foto che la rivista Gente ha scelto per la copertina di questa settimana, è uno scatto dolcissimo che potrebbe già bastare a mettere a tacere tutto sui panni sporchi che Harry e Meghan non hanno saputo lavare in famiglia. Purtroppo sembra che non sia semplice ricucire tutto ma intanto Meghan Markle si gode il suo mondo meraviglioso, la sua famiglia. Un pancione stretto dalla maglietta nera e l’ex attrice è ancora una volta in gran forma. Un paio di jeans e un trench, i capelli ancora più lunghi e anche la forza di tenere in braccio il piccolo Archie che ha il suo zainetto sulle spalle e che diventa sempre più bello.

MEGHAN MARKLE ASPETTA DUE GEMELLI?

Il settimanale di gossip si chiede se la moglie del principe Harry sia in dolce attesa addirittura di due gemelli. Hanno già rivelato che arriverà una bimba, attendiamo quindi solo la data del parto e il nome scelto per la piccola principessa, non ci sembra poi che il suo sia un pancione da due bebè.

La foto della copertina è stata scattata quando Harry era appena tornato a casa dopo il funerale del nonno, del principe Filippo. Meghan Markle continua a preferire un abbigliamento casual, lo stesso che adorava prima di diventare la duchessa del Sussex. E’ così sbarazzina e solare anche se deve indossare sempre la mascherina. Non c’è più tensione per lei, come invece appariva nelle sue apparizioni reali, soprattutto le ultime. Disinvolta, bellissima, forse era davvero questa la scelta giusta per lei ma in tanti si chiedono se lasciare la royal family e trasferirsi per sempre in California sia la scelta perfetta anche per Harry d’Inghilterra.