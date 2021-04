Dieta e camminata ma Mara Venier è arrabbiata per il risultato (Video)

Dopo tre settimane di dieta Mara Venier si sfoga con i follower che la seguono sempre su Instagram. Un breve video in cui la Venier spiega che non ha seguito solo una dieta ma per dimagrire ha aggiunto anche la camminata tutte le mattine. Berretto in testa, occhiali da sole, mascherina abbassata perché intorno non ha nessuno e perché sta facendo sport, ma è delusa. Nel suo adorabile dialetto romano Mara Venier dice a tutti di non dire che è una persona pigra perché questa volta ce l’ha messa davvero tutta per dimagrire. Ben tre settimane di dieta e ben tre settimane di camminata, tutte le mattine, ogni giorno. Il risultato è una vera delusione.

QUANTO E’ DIMAGRITA MARA VENIER CON LA DIETA E LA CAMMINATA

Si sa, dopo una certa età è ben più complicato dimagrire ma per Mara Venier lo è anche di più: non ha perso niente, nemmeno un etto. “E non me dite che so pigra eh, non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine e non ho perso un ca**o” poi sposta il cellulare e mostra il panorama: “Guardate che meraviglia”, resta questa la sua soddisfazione durante le sue camminate a passo svelto.



La bellezza di Roma riuscirà a compensare tutti i sacrifici? “Che devo fa’” conclude la conduttrice di Domenica In affannata e delusa. Le amiche vip ridono, le inviano cuori, la incoraggiano. Monica Leofreddi le dice che ci vuole pazienza, le chiede se cammina almeno un’ora al giorno. Qualcuno le consiglia una dieta, altri le fanno notare che a volte il problema è da ricercare in altro, che magari sta facendo dei sacrifici inutili. Mara Venier resta sempre unica, impossibile non sorridere con i suoi video. Chissà se domenica prossima inviterà in studio a Domenica In qualche dietologo famoso.