Laura Torrisi è tornata a casa: “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica”

Bellissima, dolce e forte, Laura Torrisi non perde il sorriso dopo l’ennesima operazione mentre si prepara a tornare a casa. L’attrice toscana scatta qualche selfie nella clinica dove era ricoverata fino a ieri, l’intervento è andato bene, le auguriamo di avere messo fino alla sua sofferenza, che sia l’ultima operazione. La Torrisi ringrazia tutti, con il cuore, tutti quanti. Mostra finalmente anche il suo viso, adesso che è più serena e sta meglio, ancora distesa sul lettino. Poi va in bagno per un selfie che in genere si scatta per mostrare l’outfit del giorno. Davanti allo specchio del bagno Laura Torrisi mostra invece la sua pancera: “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica… Ma finalmente torno a casa!”.

LAURA TORRISI DOPO UN NUOVO INTERVENTO

Sceglie un brano di Marco Mengoni, “Credo negli esseri umani”, mentre si avvia verso l’uscita pronta a tornare a casa da sua figlia Martina, da chi la coccolerà nei prossimi giorni per permetterle di riprendersi del tutto dopo l’intervento. Non ha scelto una canzone a caso: “Grazie a tutti gli infermieri e i medici che a distanza di pochi mesi mi hanno riaccolta con pazienza, col sorriso, supportata e sopportata (con gli agni cannula che puntualmente piego o faccio uscire fiori vena ecc…) davvero grazie di cuore siete preziosi”.

Laura Torrisi soffre di endometriosi, questa non è la prima operazione a cui si sottopone, non è il primo ricovero. Resta però sempre ottimista, i suoi messaggi sono pieni di sorrisi anche quando sa che c’è un’altra cicatrice da aggiungere perché sta per entrare in sala operatoria. In molte capiscono la sua sofferenza, sono tante le donne che soffrono di endometriosi.