Botta e risposta tra Cecilia Rodriguez e Iannone sui social ma Giulia tace

Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto con Giulia Salemi durante una puntata di Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Durante l’ospitata l’argentina ha svelato alcuni dettagli sull’influencer spiegando che era troppo vicina agli uomini della sua vita. Vedi l’ex Francesco Monte, il fratello Jeremias o ancora Andrea Iannone, all’epoca vicino alla sorella Belen. I rapporti con Giulia sembrano non essere dei migliori ma al momento la Salemi continua a non commentare la vicenda. Qualcuno ha invece deciso di dire la sua ed è proprio Andrea Iannone. “Sua mamma aveva detto che Iannone la chiamava” aveva raccontato Chechu. Vediamo come ha replicato invece il pilota.

“Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata” sono state le parole con cui Andrea Iannone ha voluto replicare a Cecilia Rodriguez. Non solo però. “Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè. Parlate tanto per“ ha così continuato l’ex di Belen sui social network. Iannone ha quindi smentito categoricamente un flirt con Giulia spiegando di non aver mai avuto dei contatti telefonici con l’influencer italo-persiana. Al momento la Salemi non si è ancora espressa eppure il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli ha pubblicato un tweet che lascia pensare. “Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di sé” ha scritto il gieffino.

Cecilia Rodriguez risponde ancora a Iannone e mostra le prove sui social network

La storia non è certo finita così. Cecilia ha deciso di rispondere ad Andrea Iannone tramite social. La Rodriguez ha spiegato di aver chiarito con il diretto interessato ma non crede di aver detto cose errate. “Ho chiarito, state tranquilli” ha assicurato Chechu. La fidanzata di Ignazio Moser ha poi pubblicato delle prove nelle ig stories riguardo al gossip sull’inizio di relazione tra Giulia e Iannone. A confermarlo era stata la mamma della Salemi, Fariba Terahni a Mattino 5. “Io non parlo mai tanto per… Passo e chiudo” ha scritto Cecilia postando anche il video di quel momento sui social.

Come risponderà questa volta Andrea? Ma soprattutto arriverà una replica da parte di Giulia Salemi?