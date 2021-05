Dopo le bordate di Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi sceglie il silenzio: risponderà?

Cecilia Rodriguez è stata ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi. L’influencer ha fatto un’intervista alla showgirl argentina e la prima domanda ha riguardato Giulia Salemi. Il motivo? Una foto che le ritrae insieme nello studio de L’isola dei famosi. Una è lì per sostenere il fidanzato e l’altra per sostenere la mamma eppure loro hanno un ex in comune Francesco Monte. Dopo lo scatto insieme in molti hanno pensato che i rapporti fossero ottimi nonostante il passato. Eppure dietro sembra esserci molto di più e a svelarlo è stata proprio Chechu durante la chiacchierata con l’opinionista del reality show di Canale 5.

Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Giulia Salemi: Francesco Monte ma non solo, nel mezzo pure Jeremias

Cecilia e Giulia si sono conosciute qualche anno fa per lavoro. “Posso dirti la verità? Sì, all’inizio tutto bene, poi… Non è perché si è fidanzata con Francesco Monte, mio ex fidanzato, ma una che ti dice ‘amica amica amica’… Certo, poteva farmi una telefonata quando è andata al Grande Fratello, sono cose che non si fanno” ha così raccontato la Rodriguez al Punto Z. “Ho visto una ragazza che in quel momento si voleva… C’era una mezza storia con mio fratello Jeremias. Sua mamma aveva detto che Iannone la chiamava… Ho fatto uno più uno più uno. Non abbiamo litigato ma abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo” ha rivelato la compagna di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez lancia la bomba su Giulia Salemi: è attesa per una risposta… Super power

Le parole di Cecilia Rodriguez durante il programma di Tommaso Zorzi hanno fatto subito il giro del web. Pare abbastanza evidente che il rapporto con Giulia Salemi non sia dei migliori nonostante quella ormai famosa foto scattata in una puntata de L’isola dei famosi. Chechu ha spiegato che Giulia era vicina agli uomini della sua vita e, stando ai fatti raccontati, anche a quello della sorella Belen all’epoca. Nonché il fratello Jeremias. Tutto quello che adesso i fan si aspettano è una risposta super power da parte della Salemi che per il momento sembra aver scelto il silenzio.