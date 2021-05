La dedica di Mara Venier alla mamma: “Quando ti penso mi manca il respiro”

Ieri è uscito il libro di Mara Venier: “Mamma tu ricordi di me?”, oggi la dedica alla madre che continua a mancarle ogni giorno di più, tanto da toglierle respiro quando ricorda i momenti con lei. Mara Venier oggi è serena con la sua famiglia ma ha dovuto superare la depressione causata dalla morte della mamma. Il post pubblicato nel giorno della festa della mamma è un riassunto per lei della sua vita, è un messaggio che vorrebbe le arrivasse, è un modo per combattere il dolore della mancanza. Mara Venier è riuscita a terminare quel libro che l’avrà fatta piangere chissà quanto ma è anche stato un lavoro terapeutico. L’ha spinta suo marito Nicola a farlo ed è anche di lui che parla a sua madre nel post pubblicato su Isnatgram per la festa della mamma.

MARA VENIER E IL LIBRO DEDICATO A SUA MADRE

“Mammina mia, mi manchi sempre di più….ma tanto tanto quando ti penso mi manca il respiro……sai ti ho dedicato un libro perché tu sei stata una grande mamma” poi le racconta della sua vita: “Io continuo a fare domenica in, Giulio ha 18 anni e sta per prendere la patente, Paolo e Valentina hanno avuto Claudietto che è la gioia assoluta, Lisa ancora non si è sposata con Pier (lo faranno presto chissà) Nicola è sempre vicino a tutti noi…avevi ragione sono stata fortunata ad incontrarlo…….mammina mia manchi a tutti noi”.

In tanti hanno risposto alla Venier con un cuore, con parole d’affetto. Sandra Milo va oltre: “Le mamme trovano sempre il modo di farsi sentire, di farci capire che ci sono in un gesto, una piccola azione, un avvenimento. Auguri a te Mara che sei una mamma eccezionale proprio come lo é stata la tua”.