Gessica Notaro dopo gli interventi al viso mostra il risultato ed è felice (Video)

Gessica Notaro mostra felice il suo viso, dopo gli ultimi interventi al volto pubblica un breve video, i risultati sono evidenti. Pochi secondi pieni di emozioni per Gessica Notaro che dice semplicemente che si è truccata. Non lo faceva da tempo e finalmente può essere soddisfatta. Ha sofferto tanto durante tutto il suo percorso ma gli ultimi interventi al viso sono stati davvero molto dolorosi. Adesso sa che ne è valsa la pena, adesso sa che il suo viso avrà sempre meno imperfezioni. Ha utilizzato un filtro perché le piace, racconta che dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma non importa, il cambiamento c’è, lo vede lei e lo vedono tutti. Era il 2017 quando Gessica Notaro fu aggredita con l’acido, una vita sconvolta ma lei è stata più forte di tutto.

GESSICA NOTARO LE FERITE SI SONO CICATRIZZATE

A quattro anni dall’aggressione la gioia di rinascere. Non si è mai persa d’animo ma possiamo solo immaginare la sofferenza, il dolore e non solo per le tante operazioni subite.

“Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato IO SONO STRAFELICE quindi tanta sofferenza ma ne è valsa la pena!” scrive Gessica che precisa: “Nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!”.

Fu l’ex fidanzato, Edson Tavares, ad aggredirla. E’ stato condannato a 15 anni di reclusione. La Notaro ha ancora un cammino lungo da percorrere per eliminare le cicatrici, inoltre anche un trapianto della cornea. Bellissima la sua frase: “Io mi godo la vita e quando mi guardo allo specchio mi piaccio”.