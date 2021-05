La tenera gaffe di Antonella Clerici con Facchini ma poi la invita a E’ sempre mezzogiorno

Riccardo Facchini, che oggi è Chloe Facchini, è consapevole di dovere dare qualche attimo di tempo a chi come Antonella Clerici lo conosce da tempo, altre persone sono un po’ meno consapevoli e non hanno compreso il commento della conduttrice. L’affettuosa gaffe di Antonella Clerici nel commentare il post rivelazione di ieri dell’ex chef de La prova del cuoco Chloe l’ha capita. Il commento della Clerici è stato: “Riki…” e un cuore rosso. “Mi ha fatto morire perché mi ha telefonato dicendo che doveva venirlo a sapere dai social” ha spiegato Chloe a Selvaggia Lucarelli durante il podcast per Radio Capital. Tra i commenti invece molti non hanno compreso la dolcezza di Antonella Clerici ma forse tutti si calmeranno sapendo che la conduttrice l’ha già invitata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

VOGLIAMO CHLOE FACCHINI A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

La Facchini tornerà da Antonella Clerici? “Antonella mi ha lanciato un assist ‘se vuoi venire le porte sono sempre aperte e mi farebbe piacere’” e sarebbe davvero una bella scelta, un bel messaggio. “Invitare una donna transgender potrebbe essere utile alle persone per capire e anche togliere quel velo di terrore che si ha quando si fa coming out”.

Chloe Facchini è davvero felice, racconta che non ha avuto nemmeno un commento negativo dal pubblico de La prova del cuoco, dal suo pubblico: “Un pubblico che è di tutti i ceti, di tutte le estrazioni sociali. E’ stato bellissimo e per me l’Italia non è così brutta come la vogliono far passare”.

Tanti gli ex colleghi della Prova del cuoco, protagonisti di E’ sempre mezzogiorno che hanno commentato il post di Chloe. “Cara Chloe noi ti si voleva prima e te ne vogliamo ancora come e più di prima. Importante è vederti e saperti felice, sii orgogliosa sempre” ha scritto Luisanna Messeri.

“Chloe, forte e coraggiosa, buona strada ( come si dice nel gergo scout quando si intraprendono nuove avventure ) noi saremo sempre al tuo fianco orgogliosi , baci!” il commento di Natalia Cattelani.

“Eri bellissimo prima , adesso sei splendida , speriamo di poter cucinare insieme tra amiche prossimamente buona vita Chloe” le parole di Antonella Ricci.

Daniele Persegani: “E brava Chloe!!!! Un abbraccio grande!!!” e tanti altri hanno espresso l’affetto che hanno sempre avuto nei suoi confronti.