Giulia d’Urso minacciata sui social: in lacrime pronta a denunciare tutti

Stamattina su diverse testate nazionali italiane, è stato fatto il nome di Giulia d’Urso etichettata come la persona che avrebbe chiamato le forze dell’ordine per denunciare la festa di alcuni calciatori dell’Inter in un noto hotel di lusso di Milano. In queste ore di cose se ne sono dette tante: dal fatto che non ci fosse nessuna festa ma solo una cena, al fatto che la d’Urso avrebbe denunciato, non si sa bene per quale motivo, una festa alla quale stava partecipando. Sta di fatto che, se anche fosse stata lei a denunciare per un qualsiasi motivo, qualcosa di illegale, il suo nome non sarebbe mai dovuto uscire. Buttato invece in pasto agli odiatori, il nome di Giulia questa mattina era davvero ovunque. C’erano persone che non sapevano neppure chi fosse ma che sono stati ben informati da articoli di illustri giornalisti che spiegavano chi fosse questa influencer che aveva denunciato una festa alla quale, secondo quanto si leggeva nei loro articoli, stava persino partecipando ( partecipava quindi a una festa illegale che ha denunciato rischiando anche di essere multata, ha una logica in effetti). Mentre cerchiamo di capire il motivo per il quale la d’Urso avrebbe dovuto denunciare una festa alla quale era invitata e alla quale stava partecipando, sui social migliaia di persone si sono ritrovati a insultarla con una sola missione: la minaccia.

Giulia d’Urso in lacrime: minacciata sui social

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata insultata, minacciata e ha deciso di postare dei video sui social spiegando che: lei non ho denunciato nulla, non ha fatto nessuna chiamata ma si è ritrovata travolta da un odio social che mai avrebbe immaginato. Da questa mattina infatti, sul profilo di Giulia sono arrivati insulti e minacce di ogni genere tanto che, la bella salentina, in lacrime ha raccontato di aver deciso di andare dalle forze dell’ordine per denunciare tutto. Ha spiegato di aver ricevuto minacce di morte, insulti di ogni genere. Non si sarebbe mai aspettata una cosa simile, soprattutto perchè ha letto il suo nome in una storia nella quale lei, non c’entrava praticamente nulla.

Basta leggere qualche commento sotto il suo ultimo video sulla pagina instagram, per capire l’ondata di odio che si è riversata contro di lei soprattutto da parte di decine e decine di tifosi inviperiti. Ma si può davvero arrivare a tanto pensando che sui social si possa dire di tutto?