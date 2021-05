La figlia di Cristina Chiabotto appena nata indossa la maglia della Juventus (Foto)

Per Cristina Chiabotto è stata la festa della mamma più bella con la figlia appena nata. Luce è nata il 7 maggio, un regalo bellissimo per la prima festa della mamma dell’ex Miss Italia. Ovviamente la piccola è nata juventina e i suoi genitori non hanno perso tempo, le hanno subito fatto indossare la maglia bianco nera con il numero 7. Luce è il nome che Cristina Chiabotto ha scelto per la sua piccolina e si legge sulla maglietta come quello dei campioni. Da sempre anche la Chiabotto è una vera tifosa della squadra allenata da Pirlo. Nelle stesse ore anche sul profilo Instagram del papà, Marco Roscio, è comparsa la foto della piccolina. Luce è tra le braccia del suo papà, adesso ha due donne importantissime da amare.

LUCE HA RIVOLUZIONATO LA VITA DI CRISTINA CHIABOTTO

Fino a pochi anni fa Cristina Chiabotto non aveva alcuna intenzione di creare una famiglia, di sposarsi, pensava fosse ancora presto per diventare mamma. Tutto è cambiato quando ha fatto delle scelte importanti, poi è arrivato Marco e il resto è arrivato come la cosa più normale, con tutti i desideri che si sono realizzati. Oggi anche Fabio Fulco è felice accanto alla sua nuova compagna, anche loro aspettano il figlio così tanto desiderato dall’attore.

Luce Maria è il nome scelto per la sua bambina, ha mostrato la sua tenera manina poco dopo la nascita. La foto con la maglia della Juventus è un dolce benvenuto alla piccola bianco nera. I due nomi hanno un significato speciale, il primo è quello che scelgono molti per i propri figli, Luce è invece la parola che Cristina ha tatuato sulla sua pelle quando ha capito in quale direzione fosse più giusto andare, è stato un vero momento di Luce per lei, come adesso con la sua piccolina tra le braccia.