Il battesimo di Carlotta: la piccola ha scelto Mara Venier (FOTO)

In esclusiva questa settimana per il settimanale Oggi tutte le immagini del battesimo della piccola Carlotta. Per festeggiare un anno dalla nascita della bambina, Eleonora Daniele e suo marito hanno potuto finalmente battezzare la piccola. Hanno aspettato, come è successo a molte famiglie in questo anno, a causa della pandemia. La conduttrice di Storie Italiane aveva annunciato sin da subito, dopo l’arrivo di Carlotta, che la sua madrina sarebbe stata Mara Venier e così è stato! Ma non solo. Raccontando le emozioni provate in questo ultimo anno, Eleonora Daniele ha anche spiegato che la sua bambina in qualche modo, appena ha conosciuto Mara Venier, l’ha subito scelta, come se l’avesse riconosciuta.

La piccola Carlotta e Mara Venier: una dolcissima afinità

Eleonora Daniele racconta ai giornalisti di Oggi: “Carlotta l’ha proprio scelta: è una bimba che seleziona molto, non va in braccio a tutti. Con Mara c’è stato un feeling immediato, le è subito saltata al collo“. Non poteva che essere lei la madrina della piccola nata il 25 maggio dello scorso anno, in piena pandemia. La Daniele racconta che la stessa affinità si era creata tra lei e Mara Venier. Una amicizia che dura da oltre 20 anni da quando per la prima volta le due venete si incontrarono sul set di una telepromozione e la Venier suggerì al regista di non cambiare il nome di Eleonora, di lasciarlo come lei desiderava. Da lì fu subito feeling!

La conduttrice di Storie Italiane non nasconde anche la voglia di avere un secondo figlio. Lei e Guido Tassoni, sono pronti a raddoppiare. E spiega: “Lo desideriamo, è nei pensieri. Io sono “grandicella”, ma il ginecologo dice che sto bene. Deve arrivare entro il 2022, però: dopo i 45, chiudo bottega.” Non ci resta che aspettare quindi questa lieta notizia!

Il servizio completo è sul numero della rivista Oggi in edicola questa settimana.