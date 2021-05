Anna Munafò, l’ex tronista con 28 chili in più imbarazzata dagli sguardi della gente

Anna Munafò ha preso un po’ di chili, confida che ne ha 28 in più dopo la gravidanza, dopo la nascita del suo piccolo Michael a giugno del 2020. Ex tronista di Uomini e Donne e seconda classificata a Miss Italia nel 2005, era l’anno in cui vinse Edelfa Masciotta. Da quando è diventata mamma Anna Munafò non è uscita spesso, colpa anche della pandemia, l’ha fatto ieri ma si è sentita in imbarazzo, ha pensato che molti la guardassero pensando ai suoi chili in più. Sul suo profilo social l’ex tronista ha voluto esprimere il suo stato d’animo confessando che quell’imbarazzo l’ha sentito per pochi secondi ma che poi ha confermato il suo pensiero: che anche con 28 chili in più è bellissima, che tutte le donne sono bellissime a prescindere dal peso.

ANNA MUNAFO’ POSTA UNA FOTO AL MARE

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo …e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti. Si, ho 28 kg in più , che si vedono e che non nascondo , come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero . Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”. Nel suo post la parte più bella è quando dice che i chili in più che ha non li nasconde.

Non a caso a ora di pranzo ha pubblicato tra le stories le melanzane già fritte, forse per una bella parmigiana. Il primo piatto già pronto, una classica e golosa pasta al pomodoro al profumo di basilico. Anna Munafò è ingrassata e non di pochi chili ma il suo messaggio è il più positivo tra tutti quelli che le vip postano. Le attenzioni degli altri ieri l’hanno messa per un attimo a disagio, solo per un attimo.