Belen si rilassa in una splendida villa in campagna con tutta la famiglia (Foto)

Belen Rodriguez (foto) ha scelto Villa Pina per rilassarsi con tutta la famiglia, una villa meravigliosa con un giardino enorme. Posta tutto tra le sue storie di Instagram e come sempre la famiglia Rodriguez si ritrova come tante famiglie a tavola. Insalata, zucchine grigliate, zucchine fritte, non mancano mai la Coca Cola e le salse e il barbecue c’è sempre per una grigliata di carne. Belen è felice, serena con il suo pancione che è sempre più enorme. L’estate si avvicina e si avvicina anche il momento del parto. Dopo le nausee e gli altri fastidi dei primi tre mesi di gravidanza adesso la showgirl argentina si sta godendo la sua seconda dolce attesa. Questa volta Belen mostra le sue curve, ha scoperto una nuova sensualità anche con il pancione, ma deve essere come sempre lei a scegliere cosa mostrare.

BELEN IN UNA LOCATION DA SOGNO

Per evitare i paparazzi la scelta migliore è quella che fa da sempre: ville che impediscono al gossip di curiosare nella sua vita e di scattare foto che magari lei non approverebbe. Belen ha scelto la campagna, forse non si è allontanata molto da casa, da Milano, per trascorrere qualche giorno in pieno relax tra la natura.

La location scelta si presta ancora una volta a nuovi scatti, altri shooting e non solo. E’ spesso Antonino Spinalbese a scattare per la sua compagna e non c’è dubbio che le ultime foto pubblicate su Instagram siano bellissime. Con le curve arrotondate Belen cammina nel giardino vestita solo di intimo e una camicia bianca aperta. Veronica Cozzani orgogliosa di sua figlia e della nipotina che sta per arrivare la riempie di complimenti e di attenzioni. “Ah ! Pero que mami linda” commenta la sua mamma, sempre presente in ogni suo post, anche sempre pronta a rispondere a tono chi si permette di commentare in modo negativo.