La nuova cameretta di Santiago: Belen è orgogliosa della ristrutturazione (Foto)

Prima del parto Belen Rodriguez ha regalato una nuova cameretta a Santiago (foto). Tra qualche settimana il piccolo di casa diventerà un fratello maggiore e ha bisogno di una cameretta da grandi. Belen mostra il risultato della ristrutturazione e tra una storia e l’altra su Instagram svela che Santiago non ha solo la sua nuova camera ma anche un bagno tutto suo. Entrando nel suo spazio c’è prima un piccolo bagno con alle pareti le strisce che lo rendono delizioso e poi la camera con doppio letto, la scala per arrivare al suo letto e ovviamente la scrivania. Belen un po’ alla volta sta trasformando il suo appartamento di Milano, prima lei e Antonino hanno cambiato colore alle pareti di tutta la casa e adesso la trasformazione della stanza di Santiago. Se un po’ di cambiamenti sono stati opera di Antonino, per la nuova stanza di Santiago la showgirl ha messo tutto nelle mani di professionisti.

LA NUOVA CAMERETTA DI SANTIAGO IN ATTESA CHE ARRIVI LA SORELLINA

Un grande specchio, il letto a castello e la scrivania con sopra una grande lampada gialla. Un risultato molto carino ma soprattutto pratico, una camera perfetta per un bambino di 8 anni. Santi sta crescendo ma Topolino resta tra i suoi preferiti e lo vediamo nei pupazzi che sono sul suo letto, nei quadri appesi in bagno. Mickey Mouse è il personaggio perfetto ad ogni età.

Niente stanza da principe per il piccolo De Martino, più che altro Belen ha pensato a una camera funzionale, perfetta per suo figlio. In estate arriverà Luna Marì e per Santi sarà importante avere uno spazio perfetto per studiare, per stare con gli amici, per avere la giusta privacy ma sotto l’occhio attento della mamma. Come sarà invece la stanza della piccolina? Chissà se c’è già una stanza tutta per lei.