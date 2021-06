Il look di Ilary Blasi in casa è sempre comodo tutti i giorni

Cosa indossa Ilary Blasi dopo la puntata dell’Isola dei famosi e cosa indossa in casa? Il look di Ilary Blasi lontana dalle telecamere è molto comodo. Quando è a casa indossa solo la tuta e le scarpe da ginnastica. Nessun outfit glamour, tra le mura domestiche la conduttrice preferisce il relax, la comodità. In diretta su Canale 5 è sempre alla ricerca del dettaglio, del look che a prescindere se possa piacere o meno al pubblico deve essere in grado di stupire e di mettere in evidenza la sua forma fisica. Tacchi altissimi e abiti lunghi però vanno subito al loro posto appena si spengono le luci. A Tv Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi confida che appena entra nel camerino toglie i tacchi e il resto e indossa subito la sua tuta, è così che torna in albergo ed è così che le piace vestire in casa.

ILARY BLASI A FINE PUNTATA INFILA SUBITO LA TUTA

“Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono racconti e via, vado diretta in albergo” gli orecchini li ha già tolti mentre si dirige dietro le quinte e al settimanale anticipa quale sarà il suo look per la finale del reality show.

“Non so ancora che indosserò, sono indecisa tra due abiti. Certamente ci sarà un effetto da ‘tappeto rosso’, elegante e con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti!” e con i tacchi molto alti troverà il modo di stare seduta perché sarà davvero doloroso per i suoi piedi. “Una volta che ho deciso cosa mettere, poi mi concentro su quello che devo dire e non penso più al look. In diretta però trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto”.