Vaccino per Chiara Ferragni: quasi 1 milione di like per l’invito a farlo tutti

E’ arrivato il giorno della prima dose di vaccino anche per Chiara Ferragni che, emozionatissima, ha postato sui social l’immagine del momento in cui ha ricevuto il vaccino contro il covid 19. In pochissimi minuti la foto ha ricevuto migliaia e migliaia di like, siamo vicini al milione. Un messaggio molto importante quello dell’imprenditrice digitale più forte di tanti altri spot, visto che la Ferragni è seguita sui social da oltre 20 milioni di persone. Ed è anche per questo che si è rivolta a tutti, invitando a fare il vaccino. Si è detta emozionata ma anche felice perchè il giorno che sembrava non dovesse mai arrivare, alla fine è arrivato anche per lei!

“Sono super felice perchè mi sembra di vedere finalmente una luce alla fine del tunnel, mi raccomando è l’unico modo per uscire da questo incubo” ha detto Chiara nelle sue storie su Instagram.

Chiara Ferragni si è vaccinata: la foto sui social

“Such an emotional moment that seemed so far away and It finally happened: getting my first dose of Covid vaccine After more than a year in isolation and fear I’m so happy that this is the first step towards a normal life. Let’s all get vaccinated” ha scritto Chiara che ha scelto di dare il messaggio in inglese per arrivare a un numero maggiore di persone.

La traduzione del suo messaggio: “Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid . Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti.”

L’influencer si è poi complimentata con la regione Lombardia che, nonostante una falsa partenza, ha recuperato diventando una delle prime regioni per vaccini somministrati. Lo sottolinea visto che in un primo momento sia lei che Fedez avevano fatto notare come il meccanismo scelto dalla regione non stesse funzionando.