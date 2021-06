Maria Zaffino, l’ex ballerina di Amici diventa nonna a 43 anni

Per chi ha seguito Amici già dalla prima edizione Maria Zaffino è la ballerina che incantava pubblico e alunni. Sta per diventare nonna e ci chiediamo quanto tempo sia passato dal suo addio al talent show di Maria De Filippi. Non poi così tanto tempo, Maria Zaffino ha lasciato Amici nel 2017 quando è nata la sua seconda figlia e a soli 43 anni sta per diventare nonna. E’ stata la ballerina di Amici per dieci anni, indimenticabili le sue esibizioni così come i suoi primi piani ma anche l’attenzione che aveva nei confronti degli allievi della scuola. Non a caso oggi manda avanti una scuola di danza e continua a sognare in grande. Adesso però sogna anche di diventare presto nonna, di stringere presto tra le braccia il suo nipotino.

MARIA ZAFFINO DIVENTA NONNA GIOVANISSIMA

A settembre compirà 44 anni, è diventata mamma molto giovane e sua figlia Chiara è già alla 37esima settimana. “Nonna ti aspetta a braccia aperte” ha commentato la Zaffino mostrando sua figlia con il pancione.

Chiara è nata da un amore finito, oggi la Zaffino è felice accanto a Daniele, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha sposato nel 2019. Maria ha lasciato la tv ma non ha certo lasciato il suo mondo, la danza. Ha aperto una scuola a Roma, è seguitissima sui social e partecipa spesso ad eventi di danza. “Oggi sono di nuovo prontissima a farmi conoscere dalle nuove generazioni e devo dire che sto ottenendo tante gratificazioni. Voglio aprire una mia accademia” è il sogno di Maria Zaffino.

I più attenti ricorderanno anche la storia d’amore tra la ballerina professionista e un ex allievo della scuola di Amici, Michele Maddaloni; in quel periodo si chiamava Saranno Famosi, ed era un format ben diverso da oggi.