Jasmine Carrisi in bikini risponde alle critiche di chi si scandalizza (Foto)

E’ arrivata l’estate anche nella tenuta di Al Bano e Jasmine Carrisi indossa il bikini per abbronzarsi un po’. E’ giovanissima, è bellissima e anche famosa, si lascia scattare qualche foto, sceglie le più belle e ne posta due, molto simili. Lato B in bella vista per Jasmine Carrisi, pose sexy ma non troppo, niente di così diverso dalle foto che pubblicano le sue coetanee non famose. Nemmeno un filo di trucco ma nessuno lo nota, in tanti le chiedono di coprirsi ma è lei che sottolinea i commenti scandalizzati. Lo slip del bikini è ridotto ma sulle spiagge da qualche anno è difficile vedere modelli diversi. Non sappiamo cosa le ha detto papà Al Bano ma mamma Loredana Lecciso e zia Raffaella le inviano cuori, approvano la scelta.

JASMINE CARRISI RISPONDE A CHI SI SCANDALIZZA PER LE SUE FOTO IN BIKINI

“Leggo molti commenti sotto la mia foto in costume di persone scandalizzate e mi viene spontaneo chiedere se siete mai andati al mare” non ha torto la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, al mare tutte le ragazze indossano un modello come il suo e in tante assumono la stessa posa per lo scatto da pubblicare sui social.

E’ il suo lato sexy che salta fuori e che male c’è a mostrarlo, ha 20 anni. Un atteggiamento troppo accattivante, troppo provocante per qualcuno, ma chi lo decide? Poi se a qualcuno non piace può non seguirla su Instagram e così non vedrà più le sue foto in costume.

Jasmine Carrisi ha compiuto 20 anni il 15 giugno, desidera farsi spazio nel mondo della musica, il papà la sostiene e crede in lei, se ha talento lo scopriremo nel tempo. Forse è proprio questo che infastidisce, la necessità di mostrarsi. Lei intanto tira fuori il caratterino e risponde a chi la critica.