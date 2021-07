Francesca Fialdini su Mara Venier: “Le starò sulle balle”

Che succede tra Francesca Fialdini e Mara Venier forse niente ma a domanda la conduttrice più giovane ha risposto senza peli sulla lingua. L’abbiamo notato tutti che Mara Venier non ha mai lanciato il programma della Fialdini. Da noi a ruota libera non piaceva alla conduttrice di Domenica In o semplicemente dimenticava il lancio, magari Francesca non le sta simpatica. La Fialdini confessa di non saperlo ma ipotizza e ovviamente aggiunge che tutti cercano di fare squadra in Rai, è ovvio. Nessuno è obbligato a pubblicizzare i programmi degli altri ma a ogni conduttore viene chiesto di farlo: “Nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello con le va di fare. Oppure si dimentica di me?”. Non lo sa, confida Francesca Fialdini a Che Tv Che Fa.

PERCHE’ MARA VENIER NON PARLA MAI DI FRANCESCA FIALDINI

Anche Da noi a ruota libera è un bel successo per la rete, la staffetta ha funzionato e gli ascolti sono diventati settimana dopo settimana sempre più importanti ma non è bastato a Mara per desiderare di agevolare la collega.

Senza peli sulla lingua la Fialdini ha confessato: ““È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone” aggiungendo che davvero non he ha la più pallida idea: “Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

Ed è sempre la bravissima conduttrice e giornalista a spiegare: “Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero”.