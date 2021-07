Le d’Urso interviste sono una costola di Carramba: Barbara d’Urso travolta dalle polemiche

Non sembra aver riscosso molto successo un tweet che Barbara d’Urso ha postato ieri sera sui social, dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà. La conduttrice di Canale 5 in pochissimo tempo è stata travolta da una vera e propria polemica, e non solo da parte di chi lavora nel mondo dello spettacolo, giornalisti e critici televisivi che sembrano non aver apprezzato il tweet ma anche da tanta gente comune che ha fatto notare che forse quella frase, non era la migliore da usare in questa circostanza.

Ma che cosa ha scritto la d’Urso per scatenare così tanto odio sui social, anche dopo una notizia drammatica come quella della morte di Raffaella Carrà?

Polemica per un messaggio sui social di Barbara d’Urso dopo la morte di Raffaella Carrà

“Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa” ha scritto la conduttrice sui social. Parole che hanno scatenato la furia di molte persone che si sono dette persino incredule di fronte alle parole della conduttrice.

Dopo queste parole c’è chi ha scritto: “Ti hanno ridimensionata nonostante tutto hai il coraggio di paragonarti alla Carrà artista completa. Scendi dal piedistallo perché la caduta potrebbe farti male.” E ancora: “Mi sa che quando lo guardavi eri bendata visto che non hai tratto manco un briciolo…tu giri coltello nella piaga, Raffaella dolce e comprensiva.”

Ma si va avanti con altre frasi ( e non riportiamo gli insulti, che per l’ennesima volta condanniamo). “Certo che ce ne vuole di fegato per paragonarsi a chi non è mai stata volgare. Lascia riposare in pace Raffaella Carrà, grazie” scrive un altro utente sui social. E poi: “Ma ci credi realmente alle cose che dici o scrivi? Non sono nemmeno un’unghia. Intervisti guendalina non so cosa, vuoi metterti con Raffaella e gli ospiti veri e seri?! Suvvia, sii realista per una volta nella vita ed esci da sta finzione.”

Va detto che forse tutti ci dovremmo dare una calmata, visto che stiamo parlando di una notizia dolorosa, quella della morte di una star come Raffaella Carrà che lascerà un vuoto davvero troppo grande.