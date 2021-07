Belen, per la nascita della figlia un’altra dedica a Santiago

Belen è diventata mamma per la seconda volta, è nata la piccola Luna Marì, la figlia che lega per sempre la showgirl argentina ad Antonino Spinalbese. Da questa notte mille emozioni nella famiglia di Belen ma è a Santiago che la Rodriguez ha pensato prima di dare alla luce Luna Marì. Qualche giorno fa aveva già dedicato un tenero post a suo figlio rassicurandolo che sarebbe stato lui per sempre il suo principe, poi prima del parto due scatti dolcissimi. Un abbraccio e un bacio al suo piccolino che da oggi è un fratello maggiore. “Verso l’infinito e oltre, fin dove nessuno può arrivare” ha commentato Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese ha risposto con un “Vi viglio bene”; poi dopo qualche ora sono arrivati i primi scatti che annunciano la nascita della figlia.

BELEN A 37 ANNI MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

Belen Rodriguez compirà 37 anni il prossimo settembre, la seconda figlia è nata a distanza di 8 anni da Santiago. Due grandi amori, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, passato e presente, e solo da loro Belen poteva avere dei figli. Pensava che non sarebbe più diventata mamma, che non era giusto avere figli da uomini diversi, ma la vita le ha fatto cambiare idea, l’amore le ha fatto cambiare idea.

Adesso Santiago non vede l’ora di conoscere la sua sorellina, presto Belen, Luna Marì e Antonino torneranno a casa, anzi nella meravigliosa villa scelta per questa estate. Non c’è dubbio che Santiago sarà più coccolato di prima, che le attenzioni della famiglia saranno rivolte a lui per evitare il più possibile la gelosia. Belen ha evitato le critiche, ha pubblicato le foto con suo figlio, mentre è solo tra le storie di Instagram che per il momento ha annunciato la nascita di sua figlia. I fan attendono la foto con la famiglia al completo, gli scatti con Luna Marì, ma chissà se mostrerà il suo visino subito e di continuo come ha fatto con Santiago.