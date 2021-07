Per Maria de Filippi niente bikini ma costume intero per le foto su Chi (FOTO)

Siamo abituati a vedere ogni anno le foto di Maria de Filippi in costume da bagno per la rivista Chi, che spesso dedica alla conduttrice anche la cover. Per il numero di questa settimana non c’è la conduttrice sulla copertina della rivista diretta da Alfonso Signorini ma non manca il servizio dedicato a lei. Una estate piena come sempre di lavoro, quella di Maria de Filippi che qualche giorno fa ha interrotto le ferie per tornare a Roma e dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà. in questi giorni la conduttrice è inoltre impegnata con Temptation Island. Anche se non la vediamo in tv, la De Filippi lavora al programma dietro le quinte ed è per questo che la prima parte di “ferie” se così possiamo chiamarle, le trascorre proprio in Sardegna, per essere vicina al team che si occupa della realizzazione del programma di Canale 5. Del resto la conduttrice non ama prendere l’aereo ma soprattutto odia viaggiare ed è per questo che le sue estati sono caratterizzate da bagni in Sardegna e poi in Toscana, nei pressi di Ansedonia dove passa molto tempo a bordo della sua barca.

Per Maria de Filippi costume intero nell’estate 2021

La conduttrice, come sempre in splendida forma, questa volta non si è concessa agli scatti in bikini. Per l’estate 2021 la vediamo indossare un costume intero nero con un capello sbarazzino. Cellulare in mano, sguardo serio, la conduttrice di Canale 5 non si concede mai una pausa ed è sempre concentratissima sul suo lavoro. Non a caso, tutto quello che tocca, diventa oro.

Uno sguardo tenebroso per questi scatti pubblicati dalla rivista Chi nell’ultimo numero in edicola questa settimana w una conduttrice ancora poco abbronzata ma pronta a godersi altri giorni di relax prima di riprendere con tutti gli impegni: da Tu si que vales alle selezioni di Amici. Poi ad agosto le registrazioni di Uomini e Donne e C’è posta per te. Non si finisce mai!