Roberta Di Padua lascia i social: dopo U&D l’addio a Instragram

A poche ore dal suo compleanno, e dai festeggiamenti con le persone più care, Roberta Di Padua ex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha deciso di lasciare i social. Per il momento si prende una pausa. Roberta ha spiegato di essere stanca di dover leggere sempre cose che non le piacciono, di passare il tempo a rispondere su questioni che non le interessano e di aver voglia di staccare. Ha bisogno di dedicarsi alla sua famiglia, di pensare ad altro, ed è per questo che ha deciso di allontanarsi da instagram almeno per un po’. Lo ha comunicato con delle storie sui social alle oltre 300 mila persone che la seguono.

“Come vi avevo anticipato, ho deciso di mettere un punto, è stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile” ha spiegato l’ex volto di Uomini e Donne sui social. L’abbiamo vista impegnarsi in una relazione con Riccardo Guarnieri che però non è mai decollata, una delusione d’amore che forse le fa ancora male.

Roberta Di Padua dice addio ai social

L’ex dama del trono over spiega:

ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba, che per carattere all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che poi ho trattenuto come sempre e che poi piano piano è esplosa, quindi bisogna comunque affrontarla, ci sono stati dei giorni in cui veramente non so come ho fatto a far finta di nulla, questa è una cosa che un po’ mi appartiene, però poi ci sono dei momenti in cui crollo ed è molto evidente, molti di voi se ne sono accorti, tante volte vi ho raccontato e mi sono presa un po’ di tempo e alla fine ho capito che questa era la decisione più giusta per me, alla fine ho deciso di fermarmi un attimo per un po’ di tempo, per un po’ di giorni con il mio profilo Instagram.

Proprio nell’ultima edizione di Uomini e Donne la di Padua era stata attaccata da Riccardo che l’accusava di pensare solo alla visibilità e ai follower. Con queste scelta Roberta vuole dimostrare che pensa alla sua vita reale e non a quella sui social. E continua:

Devo fare un po’ di lavoro con me stessa, ho bisogno di trovare quella serenità e quella tranquillità, quell’equilibrio che ho perso da un po’ e devo farlo stando un pochino da sola, staccando un attimo, dedicandomi alle cose più importanti come la famiglia, mio figlio, gli amici. Sono molto serena nel dirvi questo perché sono state settimane che comunque ci penso, vi ho anche lanciato dei segnali. Le sponsorizzazioni non sono tutto, se ci sono bene, se non ci sono ho sempre detto che per me erano qualcosa in più. Voglio prendermi del tempo per me, da passare con la mia mamma e il mio papà, mia sorella che a causa del Covid non vedo da un anno. È stata una decisione un po’ sofferta perché delle volte Instagram è come un diario, una sorta di liberazione, a volte anche terapeutico.

Roberta si prepara a vivere una estate tutta in famiglia: appena avrà le sue ferie si prenderà del tempo e andrà al mare con i suoi genitori e altre persone a lei care!