Perchè Maria de Filippi non ha i social? La risposta della conduttrice

Da anni si cerca di capire il motivo per il quale Maria de Filippi non è attiva sui social. La conduttrice, fino a qualche anno fa, ignorava persino il funzionamento di Fb e Instagram tanto che spesso, non comprendeva le dinamiche che si scatenavano nello studio di Uomini e Donne, per cose accadute proprio sui social. Oggi li conosce bene, ma non per questo ha deciso di avere un suo profilo personale, almeno pubblico. La De Filippi infatti si affida spesso ai social dei suoi programmi, se c’è bisogno di condividere qualcosa, senza poterlo fare in tv ( come è successo negli ultimi mesi, pensiamo ad esempio alla morte di Michele Merlo o al pensiero per Raffaella Carrà). Non ha però nessuna intenzione di creare un suo profilo personale ( che immaginiamo in poche ore diventerebbe seguitissimo). E in una delle sue ultime interviste, uscita questa settimana per la rivista Oggi, prova anche a spiegare il motivo per il quale continua a non essere interessata ai social.

Perchè Maria de Filippi non usa i social? La riposta della conduttrice

“Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi niente di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in tv. Basta” ha detto la conduttrice nella sua intervista per Oggi. Ma probabilmente questa volta sbaglia perchè in molti pagherebbero per vedere un suo selfie appena sveglia! “Capisco i social per chi ci guadagna, come Chiara Ferragni. Un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia…” ha detto la conduttrice.

Maria ha poi spiegato anche il motivo per il quale cerca di portare a Uomini e Donne, soprattutto sul trono dei giovani, persone che siano poco interessate al mondo social, e che cerchino invece l’amore vero, parlando di vita vera e non solo di follower: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera“.