In difesa di Veronica Ciardi arriva Margherita Zanatta

Il matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi continua a fare notizia ma questa volta è Margherita Zanatta a scrivere un post in difesa dell’ex giefina. Dopo le parole di Sarah Nile che hanno in parte rovinato la festa a Veronica Ciardi adesso è un’altra ex gieffina a dire la sua. Con un solo post e una foto scattata il giorno delle nozze, la Zanatta ha messo in un angolo la Nile e ha esaltato la luce e le qualità di Veronica. Se Sarah ha parlato di buio sono “cattiverie” che Margherita respinge e anche se non ha indicato il nome della modella napoletana è chiaro che si riferisca a lei.

SARAH NILE ACCUSA VERONICA CIARDI, MARGHERITA ZANATTA INVECE AL MATRIMONIO ERA PRESENTE

Sarah Nile non ha digerito il mancato invito alle nozze mentre Margherita Zanatta, concorrente in un’altra edizione non solo era presente al sì ma è molto legata a Veronica.

Margherita abbracciata alla sposa ha tuonato: “In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino”.

Per poi aggiungere altro: “Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita – sembra rispondere a Sarah – Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui… Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata… Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili… Lei è Vero. Semplicemente, immensamente”. Poi il grazie a Bernardeschi per renderla così felice. Sarà di certo amaro oggi il risveglio per la Nile.