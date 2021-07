Sarah Nile non invitata al matrimonio di Veronica Ciardi chiude con lei: i messaggi

Sarah Nile e Veronica Ciardi sono state due delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 10. Sul loro rapporto si disse di tutto: che non erano delle semplici amiche, che c’era stato qualcosa di più. Un po’ come è successo nell’ultima edizione del GF VIP con Rosalinda e Dayane Mello. Tra le due l’amicizia continuò anche una volta finito il reality. E a quanto pare, almeno a giudicare dalla parole di Sarah Nile, il legame era forte, almeno fino a ieri. Nel giorno del matrimonio di Veronica e Federico Bernardeschi infatti, la Nile non è stata invitata. Per questo ha scritto di sfogarsi sui social e mostrare gli ultimi messaggi che ha inviato all’amica. Messaggi che in realtà sanciscono la fine di questa amicizia.

Nel pomeriggio di ieri, sui social si è discusso moltissimo di questo matrimonio e non solo per il look del calciatore della Juventus. Ci si aspettava di vedere Sarah Nile che ha quindi spiegato perchè non è stata presente al matrimonio. Lo ha fatto però con una vena polemica che in molti hanno condannato.

Sarah Nile chiude con Veronica Ciardi nel giorno del suo matrimonio: l’amaro sfogo

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…” ha scritto la Nile nelle sue storie instagram.

E ancora: “Ritengo sia giusto spendere due parole, soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere, a voler capire. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi, tenuti insieme da un filo che fino ad oggi – almeno da parte mia – non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti.“

Poi ha proseguito: “Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui”.

L’ultimo messaggio inviato a Veronica

E proprio ieri, Sarah ha mandato questo messaggio a Veronica, delusa e amareggiata. Una tempistica un po’ particolare, va detto, perchè che il matrimonio della Ciardi e di Bernardeschi si sarebbe celebrato l’11 luglio, lo si sapeva da tempo e la Nile avrebbe dovuto immaginare di non essere tra gli invitati anche prima. Ha scelto però di raccontare tutto proprio nel giorno delle nozze. Una scelta che non tutti hanno apprezzato.