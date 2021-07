Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti, è caduta dalle scale

In vacanza a Orbetello Enrica Bonaccorti non ha fatto in tempo a godersi nemmeno un attimo di relax a causa di un incidente, una caduta in casa. Sono così iniziate nel peggiore dei modi le vacanze della Bonaccorti che ha scelto di trascorrere l’estate all’Argentario. Enrica è caduta dalle scale e si è resa conto subito del problema, le hanno poi detto che si era fratturata il polso destro. Adesso l’attendono diverse settimane con il gesso e non è un gran piacere con il gran caldo. E’ sul suo profilo Instagram che Enrica Bonaccorti ha raccontato tutto, dalla caduta alla prima notte di vacanze in pronto soccorso. In compenso può dire che in ospedale a Orbetello sono stati tutti bravissimi e molto gentili.

ENRICA BONACCORTI CADE DALLE SCALE E SI FRATTURA IL POLSO

“Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso” inizia il racconto della Bonaccorti sui social. Si mostra già col gesso ma con l’eleganza di sempre. C’è però un altro problema: “Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono”.

“Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo! E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto!” ha così aggiunto anche un altro messaggio. “Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba? Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso”!