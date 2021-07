Alessandra Sardoni si è sposata: Enrico Mentana paparazzo d’eccezione

Alessandra Sardoni si è sposata! Una bella notizia che arriva direttamente dai social, anzi da un paparazzo d’eccezione. Non poteva mancare ovviamente tra gli invitati al matrimonio della bravissima giornalista di La7, il suo direttore, Enrico Mentana. Questa volta non sono insieme per una delle estenuanti maratone che in questi anni abbiamo apprezzato in tv. Ma il giornalista è una sorta di “paparazzo” speciale, infiltrato alle nozze. E’ stato proprio Mentana a postare sui social le prime foto di questo matrimonio, che ironicamente ha definito un “royal wedding”. Ovviamente dopo la pubblicazione di queste foto, oltre alle classiche considerazioni sull’abito scelto dalla giornalista, tutti si sono chiesti chi fosse il marito della Sardoni. Il gossip si sa, è sempre all’ordine del giorno, in estate poi, il chiacchiericcio non può mancare. E così in rete tutti hanno iniziato a cercare il nome dello sposo, per capire chi sia il neo marito della Sardoni…

Alessandra Sardoni si è sposata ma non sappiamo chi è suo marito

Chi segue Alessandra Sardoni in tv, sa bene quanto sia riservata e infatti, anche i profili social della giornalista, sono praticamente inattivi. Nessuno quindi sa chi è il marito di Alessandra e neppure dopo la notizia delle nozze, si è scoperto il nome dello sposo. Nessuno conosce il neo marito di Alessandra Sardoni e nonostante queste foto siano state pubblicate ieri su Instagram da Mentana, resta ancora un mistero il nome dell’uomo al quale la giornalista ha giurato amore eterno!

Abbiamo scovato sui social un post della wedding planner che ha gestito l’evento e possiamo dirvi che lo sposo si chiama Oscar ma nulla di più! E’ alto, capelli brizzolati…Chi sarà questo misterioso neo sposo? Ci toccherà aspettare una maratona, per scoprirlo, ironizza qualcuno sui social!