E’ meravigliosa Kitty Spencer nel suo abito da sposa firmato D&G (FOTO)

Uno spettacolo. Meravigliosa Kitty Spencer nel giorno del suo matrimonio un po’ made in Italy. Location da favola, la bellissima villa Aldobrandi di Frascati e abito da principessa quello scelto dalla nipote di Lady Diana, ovviamente firmato D&G. Proprio dalle pagine social della casa di moda italiana, arrivano le prime immagini di questa creazione. Non il giorno delle nozze ma le prove di un abito che è davvero incantevole. Non solo, vediamo Kitty indossare anche altre creazioni esclusive di D&G, forse portate poi anche nel corso della festa, che si è tenuta ieri, dopo la celebrazione del matrimonio che pare abbia avuto rito ebraico. Kitty, secondo le indiscrezioni, si sarebbe infatti convertita, abbracciando la religione del suo neo marito.

Il bellissimo abito da sposa di Kitty Spencer firmato D&G

Kitty è un’ambasciatrice del marchio per Dolce & Gabbana e indossa spesso le creazioni della casa di moda italiana, che sia per lavoro o per gioco, quindi sembra giusto che abbia fatto appello all’esperienza nel design della casa di moda per realizzare il suo abito da sposa da sogno.

Il bellissimo abito in pizzo presenta elementi vittoriani ovunque, dal collo alto alle spalle voluminose. Davvero adorabile il corpetto attillato abbinato alla gonna svolazzante. È una silhouette straordinaria e senza tempo!

Dolce & Gabbana ha creato una serie di abiti esclusivi fatti a mano per la celebrazione. Nelle loro stesse parole c’è il senso di quello che Kitty ha chiesto per questa occasione: “ogni [abito] celebra la bellezza della sposa, la passione per l’Alta Moda e l’assoluta gioia dell’occasione”.

Non sappiamo quale altro abito avrà indossato Kitty Spencer durante la festa ma possiamo solo dire che sono tutti meravigliosi, delle creazioni incredibili. Non c’erano davvero dubbi, ma anche questa volta, Dolce e Gabbana si sono superati.