Alba Parietti contro Tommaso Zorzi? Parla di tradimenti e attacchi

C’è più che maretta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il figlio di Alba ha cercato in questi giorni di spiegare che l’amicizia costruita nella casa del GF VIP non si è interrotta, ha rassicurato i fan, cosa che invece non ha fatto Zorzi, che si è allontanato anche pubblicamente dal suo ex grande amico. E se da Oppini non arrivano conferme su quano successo, a mettere becco per l’ennesima volta in una situazione che riguarda suo figlio, ci pensa Alba ( chissà se a Francesco farà piacere). E’ lei che prende posizione e manda un chiaro messaggio a Tommaso Zorzi, seppur senza taggarlo. Ma è palese che si stesse riferendo a lui nelle storie sui social.

Cosa sta succedendo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi?

La madre di Oppini fa notare come un vero amico non se la prenderebbe con la persona a cui è legata per cose dette da terze persone, ma starebbe comunque al fianco di chi in qualche modo ha sbagliato. E scrive: Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato.”

E ancora: “ Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”.

Adesso aspettiamo le storie dei diretti interessati, sempre se ci saranno.