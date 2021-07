Ignazio Moser cambia look, decolora i capelli per un effetto total bleach (Foto)

Un nuovo look per Ignazio Moser prima di partire per Ibiza, nuovo colore ai capelli che è ben più di un biondo platino (foto). L’effetto scelto da Ignazio Moser è total bleach, ha decolorato i capelli e non a caso la traduzione di bleach è candeggina. Magari è grazie all’esperienza vissuta sull’Isola dei famosi che ha potuto tingersi i capelli, magari non l’avrebbe fatto con la chioma lunga che aveva conquistato durante i vari lockdown. In Honduras ha dovuto superare una prova importante, ha dovuto tagliare del tutto i suoi bellissimi capelli e così questa estate ha deciso di tingerli per avere un look più grintoso. Ignazio Moser si prende anche un po’ in giro mostrando tra le sue storie di Instagram la foto di David Beckham che sembra averlo copiato, ma il fidanzato di Cecilia Rodriguez sembra ancora più bianco.

PIACE IL NUOVO LOOK DI IGNAZIO MOSER?

Non a tutti. Non tutte le sue fan hanno approvato la trasformazione, c’è chi non riesce a guardarlo, chi chiede se sia colpa di Cecilia, chi lo trova perfetto in ogni caso. La sua fidanzata non si è espressa, non ha ancora commentato la scelta del suo fidanzato.

Intanto, la coppia in compagnia degli amici si diverte nella villa affittata a Ibiza. Con loro ci sono anche Tony Effe e Nicola Ventola. Per il momento le loro giornate si dividono tra tiri al canestro, tuffi in piscina e pranzi tutti insieme accompagnati da birre ghiacciate. Cecilia Rodriguez inizia a pubblicare gli scatti in costume ma sembra avere nostalgia di altre vacanze, forse questa per lei non è perfetta. La villa però è super lussuosa con tutto il necessario per divertirsi, dal campo da basket al campo da golf, ovviamente la piscina e un giardino immenso.

Nonostante i chili persi durante il reality show di Canale 5 è Ignazio Moser il più in forma e ovviamente Cecilia.