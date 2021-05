L’Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser si rade capelli e barba per la pasta, le immagini shock

A L’Isola dei Famosi 2021 la fame si fa sentire… a maggior ragione quando i naufragi sono a stecchetto da oramai più di due mesi. Proprio per questo motivo, Ilary Blasi e la produzione del reality show Mediaset ha deciso di organizzare una prova particolarmente insolita che avrebbe consegnato ai concorrenti di Playa Reunion un vassoio di pasta al giorno per una intera settimana. Una ricompensa davvero molto ghiotta ma… come se la sono dovuta guadagnare?

La conduttrice ha chiesto a Andrea Cerioli – primo finalista de L’Isola dei Famosi 2021 – si sacrificarsi per il gruppo: farsi radere in diretta televisiva tutta la barba e tutti i capelli. Una tentazione stile “La Talpa” che l’ex tronista ha preferito subito rifiutare categoricamente. Nonostante i vari tentativi di convincerlo da studio, il ragazzo ha riconfermato il suo secco no. A quel punto, quasi in maniera del tutto fortuita, è stato chiesto agli altri uomini in gara se qualcuno fosse disposto a subire lo stesso trattamento... e qualcuno alla fine si è candidato: Ignazio Moser.

L’Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser si rade capelli e barba

Ignazio Moser si è candidato a farsi radere barba e capelli per il ricco bottino a patto però che la sua fidanzata in studio – Cecilia Rodriguez – acconsentisse al suddetto trattamento. Una sorta di “via libera” che il giovane sportivo ha chiesto alla sua dolce metà anche per auto-convincersi della decisione presa. La showgirl è stata un po’ titubante ma ha dato il suo “ok”. E dunque, l’Isola ha detto rasatura… E rasatura fu!

Il barbiere chiamato per l’occasione è stato invitato prima a radere totalmente barba e baffi e poi a spostarsi sulla cute. Dallo studio le immagini sono state accolte con ironia ma anche con tanto orgoglio in quanto la decisione presa da Ignazio Moser è stata davvero coraggiosa. Molti sono stati anche i complimenti spesi per l’aspetto estetico del giovane ciclista che – nonostante la rasatura rapida – ha mantenuto la sua beltà.

A fine trattamento, a Ignazio Moser è stato concesso di guardarsi allo specchio per constatare di persona com’è senza barba, baffi e capelli. Il ragazzo non ha fatto una piega: si è guardato, si è riguardato ed ha chiesto se fosse possibile migliorare la rasatura in quanto in alcune parti della testa i tagli erano irregolari.