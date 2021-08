Guendalina Tavassi si è fidanzata? Spuntano indizi social

E’ arrivato il momento per voltare pagina e aprire il suo cuore a un nuovo amore? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dai tanti indizi che sono stati trovati dagli esperti di gossip in queste ore sui social. Guendalina Tavassi si sarebbe fidanzata o meglio, avrebbe una frequentazione. A qualche mese di distanza dall’annuncio della fine della sua storia con Umberto, la Tavassi avrebbe iniziato a frequentare un altro uomo. Un nuovo amore? Si può già parlare di fidanzato? L’ex marito di Guendalina negli ultimi mesi ha provato a riconquistarla, stando a quello che il d’Aponte ha raccontato sui social. Ma a quanto pare il matrimonio non stava funzionando da tempo. Quando Guendalina ha deciso di raccontare come stavano davvero le cose, ha anche spiegato che erano mesi che lei e Umberto vivevano separati in casa per amore dei figli e per dare loro una apparente normalità ma che la relazione non andava bene da molto.

Un nuovo amore per Guendalina Tavassi?

Ma chi sarebbe questo nuovo fidanzato dell’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei famosi? Si tratterebbe di un imprenditore romano, Federico Perna. I primi di agosto i due avrebbero postato sui social delle storie che lascerebbero pensare che si trovassero nello stesso posto, anche insieme. In particolare ci sarebbe una storia di Federico, con una donna che non si vede in volto, che sarebbe proprio Guendalina. Inoltre i due lascerebbero degli indizi nelle storie, per lanciarsi dei messaggi, anche senza mostrarsi insieme pubblicamente.

La Tavassi al momento non ha commentato questa indiscrezione che corre sui social, è alle prese con le valigie da sistemare al ritorno alla vacanze e la vita frenetica da mamma. Lo farà nelle prossime ore? Vedremo.